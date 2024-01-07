تطورات صفقات الاهلي الجديدة.. وبنود تؤجل انضمام أبو علي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر مستجدات صفقات النادي الاهلي الجديدة، والمقرر إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوفه وعلى رأسهم عمر كمال عبدالواحد.

وأكد أحمد شوبير في تصريحاته الإذاعية، أن الاهلي لن يبرم أي صفقات جديدة باستثناء عمر كمال عبد الواحد ووسام أبو علي فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شوبير في تصريحاته:” الاهلي اتفق على إجراء صفقتين فقط في الانتقالات الجارية، وذلك بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني “.

وتابع عن صفقة وسام بن علي:” صفقة اللاعب من الأصول الفلسطينية انتهت ولكنها لم تحسم بشكل رسمي بسبب اتفاقهم حول بعض البنود النهائية في العقد “.

وأردف شوبير:” الاهلي لا يريد تكرار الأمر الذي حدث في صفقة حمدي فتحي عند التعاقد معه من إنبي، وحصولهم على نسبة 20% من بيعه إلى الوكرة القطري، وهو مبلغ ضخم كان يمكنه أن يقلص النسبة لو يعلم الأمر “.

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واختتم:” الصفقة ستحدث والأمر تم حتى لا يقلق جماهير الاهلي، ولكن هي الرتوش الأخيرة التي تنقص الإعلان عنها “.,