قائمة برشلونة لمواجهة بارباسترو في كأس ملك إسبانيا.. غيابات مؤثرة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، القائمة الرسمية التي تستعد لمواجهة بارباسترو مساء اليوم الأحد، في كأس ملك إسبانيا.

وستنطلق مباراة برشلونة ضد بارباسترو على ملعب الأخير، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة الرسمية لنادي برشلونة، غياب عدد من اللاعبين وهم..

جواو كانسيلو، حيث اضطر الظهير البرتغالي إلى مغادرة المباراة ضد لاس بالماس بعد 11 دقيقة، حيث أكدت الاختبارات اللاحقة أنه يعاني من شد في الرباط الجانبي الإنسي في ركبته اليسرى.

لامين يامال مفقود أيضًا بسبب إيقافه بعد طرده في كأس الملك تحت 19 عامًا الموسم الماضي ضد ملقا. وفي حالة تأهل برشلونة إلى الدور التالي، سيتم إيقاف اللاعب الشاب أيضًا في أي مواجهة أخيرة. المفقود أيضًا هو أليخاندرو بالدي الذي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

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وجاءت قائمة برشلونة

الحراس: إنياكي بينا – أندير أشترالاجا – آرون ياكوبشفيلي.

الدفاع: رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسن – جول كوندي – باو كوبارسي – هيكتور فورت.

الوسط: أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – فيتور روكي – باو فيكتور.