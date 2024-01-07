شكرا لقرائتكم خبر عن عماد المندوه يتسلم مهام عمله فى الزمالك رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم عماد المندوه، حارس مرمي الزمالك السابق ومدرب حراس المرمى فى الجهاز السابق للنادي المصري، مهام عمله الجديد فى نادى الزمالك مديراً فنياً لمدربى الحراس في قطاع الناشئين.

وتسلم المندوه مهام عمله رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، وعقد جلسة مع محمد حلمى رئيس القطاع لمناقشة طبيعة العمل الفترة المقبلة، وكيفية الاستفادة من حراس القطاع في تدعيم الفريق الأول و الشباب .

من ناجية أخرى، اتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين يومي الاثنين والأربعاء، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر للإمارات.

وأكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، فى تصريحات صحفية، أنه تم تحديد فريقى كسكادا والإعلاميين كطرفى المباراتين الوديتين يومى الاثنين والأربعاء المقبلين على الترتيب.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين بالإمارات في يناير الجاري.