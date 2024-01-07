اَرسنال بالقوة الضاربة أمام ليفربول بكأس الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ليفربول، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اَرسنال أمام ليفربول في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب "الإمارات".

وكان أرتيتا قد أعلن عن قائمة آرسنال لمواجهة ليفربول، والتي شهدت غياب المهاجم جابرييل جيسوس، بعدما تعرض للإصابة بالركبة.

ويبحث المدرب الإسباني عن تحقيق الفوز على ليفربول وذلك من أجل التأهل للدور المقبل من كأس الاتحاد، حيث يرغب في تحقيق اللقب.

تشكيل اَرسنال أمام ليفربول

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، جاكوب كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينهو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نيلسون، بوكايو ساكا، كاي هافيرتز.