أسطورة ليفربول يلمح إلى انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

تحدث روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، عن إمكانية انتقال محمد صلاح نجم الريدز إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وأشار روبي فاولر في تصريحات عبر صحيفة “ذا ناشيونال”، إلى أنه يرى أن الأفضل لصالح محمد صلاح هو الانتقال إلى الدوري السعودي.

وتابع: “سأكون متفاجئًا إذا لم يكن للسعوديين رغبة في التوقيع مع محمد صلاح، أتمنى أن ينهي مسيرته مع ليفربول ولكن أنا شخص واقعي وأرى بأنه في المستقبل ليس مستبعدًا انتقاله للسعودية، وسيكون الخيار الأفضل لجميع الأطراف”.

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وتلقى محمد صلاح العديد من العروض الكبيرة من أندية الدوري السعودي نهاية الموسم الحالي، في الميركاتو الصيفي الماضي، من بينهم الهلال والاتحاد، إلا أنه فشل انتقاله.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتم حسم ملف تجديد التعاقد.