قطر تحاكي مونديال 2022 في تنظيم أمم آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستحاكي بطولة «كأس آسيا قطر 2023» لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة في الفترة من الثاني عشر من يناير إلى العاشر من فبراير المقبل، بطولة كأس العالم 2022 التي نظمتها قطر كأول بلد عربي يحظى بذلك التنظيم، حيث ستكون أجواء المنافسات وآلية إدارته الجماهيرية والتنظيمية شبيهة بتلك الأجواء التي نجحت فيها قطر وخلدتها في ذاكرة الرياضيين وعشاق الكرة. ورفع القطريون ساعة الصفر في التحضيرات والفنية وحشدت كافة طاقتها البشرية واللوجستية لجعلها واحدة من النسخ التاريخية للبطولة الآسيوية، حيث تنظمها قطر للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسخة 1988، و2011.

طموح الأخضر

ويأمل المنتخب السعودي في الوصول لنهائي الكأس وخطفها للمرة الرابعة بعد ألقاب 1984، 1988، 1996، حين يخوض النهائي على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022، والذي سيشهد مباراة افتتاح البطولة الآسيوية الحالية، التي ستجمع المنتخب القطري المستضيف «حامل اللقب» مع نظيره اللبناني، كما ستقام عليه المباراة النهائية للبطولة. وترتبط ذكرى حسنة للأخضر في الملعب الذي تبلغ طاقتة الاستيعابية «88,966» مقعدا، حين هزم المنتخب الأرجنتيني بـ 2/1 ، وهي الخسارة الوحيدة لبطل مونديال 2022 وسيكون أحد أكبر الملاعب في تاريخ بطولة كأس آسيا، بعد ملعب «آزادي» في طهران الذي استقبل نحو 100 ألف متفرج في نهائي نسخة عام 1976.

اعتذار الصين

تشهد البطولة في نسختها الثامنة عشرة مشاركة (24) منتخبا للمرة الثانية تاريخيا بعد أن تم زيادة العدد في النسخة السابقة سنة 2019.

كان من المقرر أن تقام البطولة في الصين لكن تم نقلها إلى قطر بسبب اعتذار الصين، ليعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامتها في قطر نظرا لجاهزيتها الكاملة لاستضافة الحدث القاري بعد التنظيم المبهر لكأس العالم2022.

تعد قطر أول دولة في القارة وعلى المستوى العربي والخليجي تستضيف البطولة ثلاث مرات في تاريخها، بعد نسختي عامي 1988 و2011 متقدمة بذلك على دول إيران وتايلاند والإمارات باستضافتين لكل منهما.

فرصة استثنائية للمشجعين

ستقام البطولة التي تحمل رقم النسخة (18) لأول مرة في تاريخ آسيا على ملاعب عرفها العالم من خلال بطولة كأس قطر 2022، على الرغم من قيام المونديال في آسيا في كوريا الجنوبية واليابان مرتين، إلا أنهما لم تستضيفا كأس آسيا بعد المونديال.وتعتبر قطر ثالث بلد يحمل لقب البطولة ويستضيفها بعد كوريا الجنوبية الفائزة بنسخة 1956، والمستضيفة لنسخة عام 1960، وإيران الفائزة بنسخة 1972، والمنظمة لنسخة 1976، مما يجعل الفرصة مواتية للمنتخب القطري للظفر باللقب مرة أخرى بعد فوزه به في عام 2019. سيحظى المشجعون بفرصة استثنائية لحضور أكثر من مباراة خلال اليوم الواحد لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس آسيا لقرب الملاعب من بعضها، على غرار ما حدث في كأس قطر 2022 . (51) مباراة ستشهدها البطولة القارية بين (24) منتخبا، وستشهد مرحلة المجموعات إقامة ثلاث مباريات في اليوم الواحد في أجواء شبيهة بكأس العالم الماضي. ملعب لوسيل احتضن 10 مباريات في مونديال قطر2022، ومن بينها المباراة النهائية التاريخية التي توج فيها المنتخب الأرجنتيني باللقب على حساب المنتخب الفرنسي. ستكون المرة السابعة التي ستقام فيها نهائيات البطولة في منطقة غرب القارة.

7 نهائيات للبطولة في منطقة غرب القارة:

أقيمت 1980 في الكويت وفاز المنتخب الكويتي باللقب.

1988 في قطر وفاز المنتخب السعودي باللقب.

1996 في الإمارات وفاز المنتخب السعودي باللقب.

2000 في لبنان وفاز المنتخب الياباني باللقب.

2011 في قطر وفاز المنتخب الياباني باللقب.

2019 في الإمارات وفاز المنتخب القطري باللقب.

أرقام من بطولة كأس آسيا: