العدالة يصطدم بالخلود في صراع المقدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار مساء اليوم على منافسات الدور الأول من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم في موسمه الرياضي الحالي عقب 144 مباراة من أصل 306 لقاءات في المسابقة، حسم خلالها «بطل الشتاء» فريق القادسية صدارة الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق 6 نقاط عن وصيفه العروبة مع احتدام المنافسة بشكل عام على مقاعد الصعود الثلاثة المؤهلة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الرياضي المقبل إضافة إلى الهروب من مقاعد الهبوط الثلاثة إلى دوري الدرجة الثانية. وتقام اليوم 3 مواجهات يتوقع أن تحمل في تفاصيلها الإثارة والقوة ضمن افتتاحية الجولة السابعة عشرة من المسابقة وقبل فترة التوقف القادمة على أن تستكمل بقية لقاءات الجولة غدا وتختتم الأربعاء، حيث يستضيف العدالة نظيره الخلود على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويأتي العدالة رابعا برصيد 29 نقطة فيما يأتي الخلود خامسا برصيد 28 نقطة، في المقابل يلتقي الترجي مع نظيره أحد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ويحتل الترجي المرتبة السابعة عشرة برصيد 11 نقطة بينما يحتل أحد المرتبة الثانية عشرة برصيد 19 نقطة، وعلى ملعب التعليم في عنيزة، يستقبل النجمة صاحب المرتبة الحادية عشرة برصيد 22 نقطة ضيفه العين صاحب المرتبة الرابعة عشر برصيد 15 نقطة.. إحصائيات وأرقام من دوري يلو للدرجة الأولى: أجريت حتى الآن (144) مباراة في (16) جولة، انتهت منها (111) بالفوز، و(33) تعادلا، منها (21) إيجابيا، و(12) سلبيا.

ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري إلى (383) هدفا.

بلغ عدد البطاقات الحمراوات حتى الآن (33) بطاقة.

احتسبت حتى الآن (65) ركلة جزاء، أحرز منها (54)، و(11) مهدرة.

بلغ عدد مرات الفوز داخل الأرض (69) انتصارا، بينما بلغ عددها خارج الأرض (42) انتصارا.

أقوى الفرق هجوما العربي بـ(32) هدفا، فيما الأضعف فريق هجر بـ(11).

أقوى الفرق دفاعا القادسية بـ(10) أهداف، بينما الأضعف فريق القيصومة بـ(35).

أكثر الفرق فوزا القادسية بـ(11) انتصارا، بينما الأقل هجر بـ(1).

أكثر الفرق تعادلا هجر بـ(8) تعادلات، فيما الأقل العروبة بلا تعادل.

أكثر الفرق خسارة الصفا والترجي بـ(11) خسارة، بينما الأقل القادسية بـ(1).

أكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراوات الصفا بواقع (6) بطاقات.

أكثر الفرق حصولا على ركلات جزاء هجر بـ(7) ركلات، يليه النجمة والعين والترجي بـ(6) ركلات.

أكثر الفرق فوزا على أرضه الجبلين بـ(8) انتصارات، فيما الأقل فوزا على أرضه هجر بـ(1) انتصار.

أكثر الفرق فوزا خارج أرضه القادسية وجدة بـ(5) انتصارات، فيما الأقل فوزا خارج الأرض البكيرية وهجر بلا فوز. إحصائية اللاعبين المسجلين للأهداف حتى الآن: المحلي 114

الأجنبي 263

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