كأس أفريقيا.. محمد صلاح ملك دون تاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم وقائد منتخب مصر لمشاركته الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويتصدر صلاح قائمة المنتخب المصري الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 7 مرات عندما يخوض منافسات النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

منصات التتويج

يبقى قائد منتخب مصر من أبرز نجوم البطولة، لكنه ضل الطريق إلى منصات التتويج في ثلاث مشاركات سابقة، مكتفيا بالميدالية الفضية مرتين الأولى بخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 2 / 1 في نهائي نسخة 2017 والثانية بركلات الترجيح أمام السنغال في النسخة الماضية التي استضافتها الكاميرون في عام 2022.

عاش محمد صلاح خيبة أمل كبيرة عندما استضافت مصر كأس الأمم الأفريقية في عام 2019، ولم يستغل هو وزملاؤه عاملي الأرض والجمهور وودع منتخب «الفراعنة» السباق مبكرا بالخسارة بهدف أمام جنوب أفريقيا في الدور الثاني من البطولة.

وفي النسخة القادمة ينتظر منتخب مصر اختبارات تبدو في المتناول نظريا، حيث سيلعب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

مسيرته الدولية

بدأ صلاح (31 عاما) مسيرته الدولية مع منتخب مصر في سبتمبر 2011 ويحل ثانيا في قائمة الهداف التاريخي لمنتخب مصر بتسجيله 53 هدفا في 93 مباراة دولية، بينما يتصدر حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق هذه القائمة التاريخية بتسجيله 69 هدفا.

يظل صلاح من نجوم العالم بفضل مسيرته الأسطورية مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حيث فاز النجم المصري بكل الألقاب المحلية والعالمية والقارية الممكنة إضافة إلى تحطيمه عددا من الأرقام القياسية على مستوى الدوري الإنجليزي لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا.

الجوائز الفردية

صعد النجم المصري إلى منصات التتويج 12 مرة في الملاعب الأوروبية بواقع 9 ألقاب مع ليفربول ولقب وحيد مع تشيلسي وثلاثة ألقاب في سويسرا مع بازل.

كما عرف محمد صلاح الطريق إلى الفوز بالجوائز الفردية منذ بداية مسيرته حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب في 2012 وفاز بجائزة أفضل لاعب عربي شاب من الاتحاد العربي في نفس العام.

واختاره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للفوز بالجائزة الأكبر أفضل لاعب أفريقي مرتين متتاليتين في عامي 2017 و2018 وكرر نفس الإنجاز بتتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).