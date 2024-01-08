شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب مصر: أحمد الشناوي يعود للتدريبات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الوطني أن محمد الشناوي لا يعاني من أي مشاكل طبية أو أي إصابات في الوقت الحالي ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي، موضحا أن الجهاز الطبي للمنتخب يتواصل مع كل الأندية التي ينضم لاعبيها للمعسكرات في المنتخب.

وأوضح أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أحمد الشناوي سيعود للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي بداية من بعد غدا الثلاثاء وسيكون جاهز للمشاركة في المباريات في بطولة الأمم الأفريقية".

وواصل طبيب المنتخب الوطني أن إصابة عمر كمال عبد الواحد عبارة عن شد وسيتعافى منه اللاعب سريعا وسيكون جاهزا للمشاركة من المنتخب بداية من مباراة موزمبيق.

حقق منتخب مصر فوزا مريحا على تنزانيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

هدف المنتخب الأول جاء عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 32، وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة، بعدما سدد محمد صلاح ضربة جزاء اصطدمت بالعارضة وارتدت لظهر الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 73.