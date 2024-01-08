شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: عدم فوز بيراميدز بالبطولات لغز.. ونخسر لأسباب ساذجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد فتحي لاعب بيراميدز أن عدم فوز فريقه ببطولة يمثل لغزا له بشكل شخصي، وأن عدم وجود ظهير جماهيري له ليس السبب الرئيسي، ولكنه يخسر الألقاب لأسباب ساذجة.

وقال أحمد فتحى، عبر برنامج أحمد حسن الصقر على قناة dmc: هناك أمور عديدة تحسم البطولات، وحقيقي لا أفهم سبب الإخفاق في حصد البطولات رغم الإمكانات وجودة اللاعبين وهناك عدم توفيق وربما نتوج بلقب خلال الموسم الجاري.

وتابع: لم نكن موفقين في بطولة السوبر الأخيرة خاصة في ركلات الترجيح.. لعبت في الأهلي والإسماعيلي، وكان هناك ضغوط عديدة .. والتوفيق مهم لكن يسبقه 85%‏ أشياء أخرى.

على جانب آخر، يواصل فريق نادي بيراميدز تدريباته اليومية بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض أولى مبارياته فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ومواجهة فاركو في إطار دور المجموعات.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة.