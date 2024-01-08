الامارات | الاتفاق تم أخيراً.. مبابي إلى ريال مدريد

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق تم أخيراً.. مبابي إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام فرنسية أن كيليان مبابي وريال مدريد توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن انضمام النجم الفرنسي إلى "الملكي".
وقالت صحيفة فووت ميركاتو إن مبابي وافق على عرض الريال لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بانتقال لاعب باريس سان جيرمان إلى سانتياغو برنابيو، بعدما رفض كافة محاولات النادي الباريسي لتمديد عقده.
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