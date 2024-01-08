بعثة منتخب مصر لكرة اليد تعود اليوم من الدنمارك

ياسر رشاد - القاهرة - تعود بعثة منتخب مصر لكرة اليد بقيادة كارلوس باستور المدير الفني إلى القاهرة، اليوم الإثنين، بعد ختام مشاركتها في منافسات بطولة الدوري الذهبي، التي أقيمت مؤخرا في الدنمارك بمشاركة 4 منتخبات.
وخاض منتخب مصر 3 مباريات خلال مشاركته في الدوري الذهبي جاءت كالتالي:
مصر (30) – (28) هولندا
مصر (31) – (34) الدنمارك
مصر (28) – (23) النرويج
ومن المقرر أن يحصل لاعبي المنتخب الوطني على راحة لمدة 24 ساعة، قبل العودة مجددا لمعسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل.
قائمة منتخب مصر لكرة اليد
حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي
الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - مازن رضا
الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري
الظهير الأيسر: علي زين - عبد الرحمن فيصل
صانع اللعب: يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري
الظهير الأيمن: يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد
الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد
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