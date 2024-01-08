"الله يسامحكم عيب".. شوبير يوجه رسالة قوية لهؤلاء بسبب العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، بعدما تردد خلال الساعات الماضية، شائعة وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "الكلام الكتير أمس على حالة السيد العامري فاروق ربنا يشفيه ويعافيه ضايقني جدا، خاصة وأني أكتر واحد على دراية كاملة بحالته، وبتواصل دائما مع الأسرة".

أوضح: "الحالة كانت بتروح وتييجي وساعات كان بيفتح عينه وده كان بيدي تفائل لأسرته، ولكن بقالنا ثلاثة أيام الحالة صعبة جدا، وأمس عاد للأجهزة مرة أخرى، بعد تدهور الحالة بشدة".

أكمل "شوبير": "الحالة شديدة الحرج وشديدة الخطورة ولا نملك سوى الدعاء فقط، ربنا يشفيه ويعفوا عنه".

أتم تصريحاته: "الله يسامحهم اللي كتبوا أن السيد العامري فاروق توفى عيب ده عنده أهل وعيلة وكلهم قلقوا عليه، وده مش سبق صحفي ده موت واللي عمل كدا أمر غير مقبول، والراجل أصلا حالته حرجة ومش مستاهلة زيادة".