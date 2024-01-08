رسميا.. نيوكاسل يونايتد يعلن تجديد عقد مدافع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تجديد عقد مدافعه السويسري فابيان شار، لمدة عام إضافي وحتى صيف 2025.

وبعد تجديد العقد، قال السويسري: "أشعر بأنني في بيتي هنا، أشعر براحة شديدة بالعيش في نيوكاسل، أحب المدينة وأحب اللعب للنادي والمشجعين، لا أستطيع أن أقول بما فيه الكفاية كم أحبهم، ومدى دعمهم لي".

ومنذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي شارك المدافع السويسري في 169 مباراة مع الماكبايس بجميع المسابقات وبواقع "13.988" دقيقة، سجل خلالهم 11 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

الجدير بالذكر أن شار انضم إلى نيوكاسل في موسم 2018/19 قادما من ديبورتيفو لاكورونيا، في صفقة بلغت قيمتها 4 مليون يورو.

اقرأ أيضا..

في ثاني مبارياته.. عمرو وردة ينقذ فريق بانسيرايكوس من الخسارة في الدوري اليوناني

"الله يسامحكم عيب".. شوبير يوجه رسالة قوية لهؤلاء بسبب العامري فاروق