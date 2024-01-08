شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يُحدد مصير نيدفيد فى الأهلى خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة النادي الأهلي على تأجيل البت فى العروض المحلية التى وصلت مؤخراً للتعاقد مع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وارتبط اسم نيدفيد بأكثر من نادٍ محلى الفترة الماضية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي يعتمد على الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية فى خط الوسط.

ويرغب الأهلي فى تأجيل حسم عروض نيدفيد انتظاراً لموقف المالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق الذي ارتبط اسمه هو الآخر بعروض خارجية الفترة الماضية، أبرزها من السعودية وقطر وتركيا.

وحال وصول عرض رسمي وجاد للاعب المالى، وموافقة الأهلي عليه، سيكون من الصعب رحيل نيدفيد، أما إذا استمر ديانج ووصلت عروض جادة لـ نيدفيد سيكون من الوارد الموافقة على أحدها فى ظل عدم مشاركته كثيراً مع كولر للإصابات المُتتالية أو لرؤية فنية خاصة بالمدرب السويسري.

وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار،على أن يعود الفريق إلى التدريبات ‏يوم 11 يناير الجاري لبدء الاستعداد للفترة المقبلة.‏

الأهلي سيعود للتدريبات على ملعب التتش يوم 11 يناير الجاري بعد راحة سلبية حصل عليها بعد التتويج بالسوبر المصري الذي اُقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ولا يرتبط الأهلي بأي منافسات محلية أو خارجية بعد الإعتذار عن كأس الرابطة التي تنطلق النسخة الثالثة منها اليوم ،الأثنين، وستكون أول مباراة رسمية للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها