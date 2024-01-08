شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك لمواجهة كاسكادا الودية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد
خط الدفاع: أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد طارق
خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - مصطفى شكري - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي.
خط الهجوم: عمار ياسر
ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مباراة ودية أخرى الأربعاء المقبل أمام فريق الإعلاميين من أجل تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، واستعادة حساسية المباريات.
بعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.
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