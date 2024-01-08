تشكيل الزمالك لمواجهة كاسكادا الودية

القاهرة - سامية سيد - أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الأبيض لخوص مباراة كسكادا الودية، التى تقام بعد قليل على ملعب النادي.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد طارق

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - مصطفى شكري - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: عمار ياسر

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مباراة ودية أخرى الأربعاء المقبل أمام فريق الإعلاميين من أجل تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، واستعادة حساسية المباريات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

بعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.