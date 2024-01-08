شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة فرصة لـ3 لاعبين لاستعادة التألق.. أبرزهم محمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى نسختها الثالثة اليوم، ويسعى بعض اللاعبين لاستغلال تلك المباريات للعودة مرة أخرى للتألق والظهور بشكل قوى عقب الاختفاء عن الأضواء الفترة الماضية.

نرصد فى التقرير التالى 3 لاعبين يسعون للعودة إلى التألق مع فريقهم خلال مباريات كأس الرابطة لتكون بوابة العودة لصفوف منتخب مصر مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

محمد محمود صانع ألعاب مودرن فيوتشر

يسعى محمد محمود، صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر، للاحتفاظ على التواجد فى التشكيل الأساسى لفريقه والتألق فى مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ويقع فريقه في المجموعة الأولى مع أندية الاتحاد وسموحة وبلدية المحلة والتى ستشهد منافسة قوية.

محمد هلال صانع ألعاب البنك الأهلى

يعود محمد هلال صانع ألعاب فريق البنك الأهلى للتشكيل الأساسى لفريقه في مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب غياب 6 أشهر بسبب إيقافه من جانب لجنة المنشطات، ويقع فريقه فى المجموعة الرابعة مع المصري والمقاولون العرب والجونة.

محمد فخرى صانع ألعاب فاركو

يأمل محمد فخرى صانع ألعاب فريق فاركو فى استغلال مباريات فريقه فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للتألق والظهور بشكل قوى، حيث يقع فريقه فى المجموعة الثانية برفقة كل من بيراميدز وطلائع الجيش وزد.