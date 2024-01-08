الامارات | تريفور بطل المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الفارس الإيرلندي تريفور برين على صهوة الفرس "أيه بي سي كورتانا كروس" بالجائزة الكبرى لبطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين (2024) التي اشتملت على 9 منافسات دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، ومنافستين دوليتين من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، والتي جرت فعالياتها على الميدان العشبي بنادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي.

ووتوّج الفائزين في البطولة، رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي لشركة (سي هولدنغ) فارس سعيد، ورئيس البطولة فرهانغ صادقي.