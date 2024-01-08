يعرفه أنشيلوتي جيدًا.. ريال مدريد يخطط لضم نجم إيفرتون

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يراقب مدافع فريق إيفرتون، جاراد برانثويت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موسمًا متميزًا إلى جانب جيمس تاركوفسكي في قلب دفاع إيفرتون، وحصل على عقد جديد يربطه بالنادي حتى 2027 مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد تابع عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتحديد مانشستر يونايتد وتوتنهام، وأندية من خارج المسابقة مستوى برانثويت، لكن اللاعب مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد.

وبرانثويت ليس غريبًا على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، حيث منحه المدرب الإيطالي فرصة الظهور لأول مرة مع إيفرتون أثناء تدريبه النادي الإنجليزي.

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ويريد ريال مدريد التعاقد مع قلب دفاع في الصيف، علما أن الميرنغي يفتقد حاليا إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وسبق أن وصف رود فان نيستلروي، مهاجم ريال مدريد السابق، المدافع برانثويت بأنه مكتمل، بعد أن عمل اللاعب تحت قيادة نيستلروي في آيندهوفن.