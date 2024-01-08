شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن سفيرًا للكاف برفقة أساطير أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار احمد حسن "الصقر" كابتن المنتخب الوطني وعميد لاعبي العالم السابق سفيرًا له ‏برفقة مجموعة من أساطير القارة السمراء.‏

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي، إنه تم اختيار أربعة من أساطير كرة القدم الأفريقية وهم، أحمد حسن والسنغالي حاج ضيوف ‏والغاني أسامواه جيان والنيجيري جاي جاي أوكوشا، ليكونوا سفراء للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الفترة القادمة‎.‎

وأوضح الاتحاد الإفريقي، أنه تم تسجيل الرباعي ضمن برنامج سفراء الكاف الجديد، والذي يهدف إلى الترويج للبطولات الإفريقية ‏وكذلك المبادات الخيرية التي ينظمها الكاف، فيما كان الصقر قد شارك مؤخرًا في تسليم جوائز الأفضل في القارة، فضلا عن اختياره ‏لتقديم كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.‏

وسلط الكاف الضوء على المسيرة التاريخية للصقر مع كرة القدم، مؤكدًا أنه أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الكرة ‏الإفريقية، حيث توج بأربعة ألقاب في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر أعوام "1998 و2006 و2008 و2010"، كما خاض أكثر ‏من 170 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، مما جعله أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة مع منتخباتهم الوطنية‎.‎