ميلان يقترب من ضم نجم ريال مدريد بشكل نهائي

يتجه نادي ميلان الإيطالي لحسم صفقة مدوية من صفوفو ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي الجاري.

بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في الإنتقالات فإن ميلان يقترب من شراء عقد أليكس خيمينيز من نظيره الإسباني بصور نهائية.

آشار رومانو أن النادي الإيطالي سعيد بما يقدمه أليكس خيمينيز مع الفريق في الموسم الجاري.

علماً بأن الظهير الأيسر ينشط بألوان الروسونيري بنظام الإعارة من ريال مدريد.

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وافاد متخصص الإنتقالات أن ميلان يتجه لضمان إستمرار خيمينيز مع الفريق في الموسم القادم من خلال تفعيل بند خيار شراء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

والجدير بالذكر أن خيمينيز صاحب الـ18 عاماً يلعب في صفوف فريق ميلان للشباب تحت 19 عاماً “بريمافيرا” وينتهي عقد اعارته من الريال في يونيو القادم.