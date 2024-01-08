ما مصير أبرز "اكتشافات" الأهلي في كأس الرابطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الأندية غيابا جديدا للأهلي، الذي أعلن في شهر ديسمبر الماضي اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة بسبب تلاحم البطولات والمباريات.

وأشار الأهلي في بيان رسمي وقتها إلى أن تلاحم المباريات "أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر".

وأوضح النادي أنه سعى للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر "بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية".

وكان الأهلي قد شارك في النسخة الماضية من كأس رابطة الأندية وودع من دور المجموعات بعد مشاركته بفريق أغلبه من الناشئين، ثم انسحب قبل مباراته الأولى بالنسخة الماضية أمام المصري البورسعيدي.

وفي السطور التالية يلقي "الخليج 365" الضوء على أبرز اللاعبين الذين حصلوا على فرصة الظهور مع الفريق الأول للأهلي في النسخة الأولى من كأس الرابطة، وذلك وفقا لإحصائياتهم على موقع "ترانسفير ماركت".

محمد المغربي

شارك المدافع صاحب الـ22 عاما في مباراتين مع الأهلي بكأس الرابطة (2021-2022)، ولم يتمكن من حجز مكان بالفريق الأول.

وانتقل مغربي إلى تبليسي التشيكي على سبيل الإعارة في شتاء 2022، ثم انضم إلى سموحة في يناير 2023 لنهاية الموسم الحالي.

محمد أشرف

الظهير الأيسر صاحب الـ22 عاما شارك في مباراة بكأس الرابطة، ثم 18 مواجهة في بطولات أخرى، قبل رحيله إلى زد في 2023، ليلعب معارا حتى نهاية الموسم المقبل.

محمد أحمد "شرقية"

المدافع صاحب الـ21 عاما بدأ مشواره مع الفريق الأحمر بمبارتين في كأس الرابطة، ثم خاض 4 مباريات في مسابقات أخرى.

ولا يزال شرقية لاعبا في ناشئي الأهلي.

محمد نصير

لاعب الوسط صاحب الـ24 عاما شارك في مباراة واحدة بكأس الرابطة مع الأهلي، ثم خاض مواجهتين في الدوري المصري.

وأعير نصير إلى الداخلية قبل أن ينضم إلى مودرن فيوتشر في صفقة مجانية في أغسطس الماضي.

عبد الرحمن أشرف "مانو"

اكتفى لاعب الوسط صاحب الـ24 بالمشاركة في مباراتين مع الأهلي بكأس الرابطة، قبل أن يرحل إلى فيوتشر على سبيل الإعارة في يناير 2022.

وفي صيف 2023 قام فيوتشر بضم مانو بشكل نهائي في صفقة انتقال حر.

محمد ياسر

بعد مشاركته في مباراة واحدة في كأس الرابطة، انتقل المهاجم صاحب الـ22 عاما إلى تبليسي التشيكي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

أحمد سيد غريب

شارك المهاجم صاحب الـ21 عاما في مباراتين مع "المارد الأحمر" بكأس الرابطة، بجانب 7 مباريات في الدوري والكأس بموسم 2021-2022.

وانتقل أحمد سيد غريب مُعارا إلى الاتحاد السكندري ثم زد، قبل أن ينضم إلى الداخلية مجانا في صيف 2023.

صالح نصر

المهاجم صاحب الـ24 عاما شارك في مباراة مع الأهلي بكأس الرابطة، وانتقل إلى جاندزاسار الأرميني مجانا مطلع عام 2023.

أحمد سيد عبد النبي

الظهير الأيمن صاحب الـ21 عاما شارك في 6 مباريات بقميص الأهلي، في سلسلة بدأت بمباراتين في كأس الرابطة.

ويلعب عبد النبي حاليا في زد الذي انتقل له قادما من الأهلي في صيف 2023.