رسمياً.. الاهلي يعلن تعاقده مع وسام أبو علي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي مساء اليوم الاثنين، حصولهم بشكل رسمي على توقيع اللاعب الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي.

وأصبح وسام أبو علي هو أولى صفقات النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشكل رسمي، بعد إعلان أمير توفيق مدير التعاقدات.

وقال أمير توفيق في تصريحاته لقناة الاهلي الفضائية، عبر برنامج “ملك وكتابة”:” تم التوقيع مُنذ ساعتين، مع وسام أبو علي، وناديه من أجل الانتقال رسميًا إلى النادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري “.

ويتواجد أمير توفيق في الفترة الحالية في السويد لإنهاء كافة الأمور مع اللاعب، على أن يصلا سويًا في الساعات القليلة المقبلة، لخضوع النجم الفلسطيني للكشف الطبي، لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل النادي الاهلي، بعد انتهاء خضوع اللاعب للكشف الطبي، ووصولهم إلى القاهرة.

وسوف يعامل اللاعب معاملة اللاعب المحلي، بفضل حمله للجنسية الفلسطينية.