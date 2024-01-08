الاتحاد يبحث عن بديل جوتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل جوتا مع الاتحاد السعودي، وسط اهتمامات من جانب أندية عالمية بالتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

ووفقا للصحفي الإيطالي وخبير التعاقدات «رودي غاليتي»، فإن إدارة النمور الاتحادية ومدرب الفريق مارسيلو غاياردو وضعا شرطا واحدا سيحدد مستقبل جوتا مع الاتحاد.

وأشار غاليتي إلى أن ذلك الشرط هو التعاقد مع بديل مناسب في نفس المركز بميركاتو يناير الجاري، وهو ما سيخلق العمق المطلوب في تشكيلة الفريق، ولن يتأثر في حال رحل اللاعب البرتغالي.

كما أكد الصحفي الإيطالي أن جوتا تلقى بالفعل 3 عروض من أندية مختلفة للتعاقد معه في الفترة الحالية، على أن يبدأ اللاعب في مناقشة تلك العروض واختيار الأفضل له.

وأفادت تقارير سابقة باهتمام نادي سلتيك الاسكتلندي باستعادة لاعبه في الفترة الحالية، حيث يضغط المدرب براندن روجرز (50 عاما) بشدة لاستعادة جوتا من الاتحاد بالفعل في انتقالات يناير.