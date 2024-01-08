تنفيذية رالي حائل الدولي تستعرض التحضيرات

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- بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الإدارة التنفيذية لرالي حائل بالمنطقة ولجانها الفرعية اجتماعا في قاعة الاجتماعات في مقر فندق هوليدي فيلا بمدينة حائل، برئاسة المدير التنفيذي للرالي بالمنطقة عبدالعزيز السيف وحضور رؤساء اللجان العاملة برالي حائل بالمنطقة استعدادا لانطلاق رالي حائل الدولي 2024م وفعالياته المصاحبة في نسخته التاسعة عشرة والذي ينطلق في 8 فبراير المقبل2024، ويستمر حتى 10 فبراير. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الإدارة التنفيذية لرالي حائل بالمنطقة ولجانها الفرعية اجتماعا في قاعة الاجتماعات في مقر فندق هوليدي فيلا بمدينة حائل، برئاسة المدير التنفيذي للرالي بالمنطقة عبدالعزيز السيف وحضور رؤساء اللجان العاملة برالي حائل بالمنطقة استعدادا لانطلاق رالي حائل الدولي 2024م وفعالياته المصاحبة في نسخته التاسعة عشرة والذي ينطلق في 8 فبراير المقبل2024، ويستمر حتى 10 فبراير. جرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي والعرض المرئي عن الفعاليات المصاحبة له. وأوضح المدير التنفيذي لرالي حائل تويوتا الدولي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات التنظيمية واستعدادات اللجان للمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي، والاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكدا أن الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعت للعمل في وقت سابق لانجاح هذا الحدث المسجل باسم المملكة العربية السعودية كأول جولة من بطولة كأس العالم فئة (باها).

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