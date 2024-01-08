الأخضر يواجه فلسطين في ودية مغلقة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرسم المدير الفني للمنتخب السعودي الكروي الأول، الإيطالي روبرتو مانشيني، معالمه الفنية الأخيرة، التي ينوي الدخول بها في بطولة كاس الأمم الاسيوية الـ18، التي ستنطلق في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير2024، بمشاركة 24 منتخبا، وذلك حين يواجه المنتخب الفلسطيني الكروي على ملعب الغرافة القطري، عند الـ6.30 مساء اليوم، في ثاني تجاربه التحضيرية وما قبل الأخيرة التي تسبق البطولة في مرحلة إعداده الرابعة والأخيرة، التي تختتم غدا بمنتخب هونج كونج.

مواجهة مغلقة

يتوقع أن تحظى تجربة اليوم (المغلقة) أمام وسائل الإعلام كسابقتها التي كانت أمام المنتخب اللبناني، والذي كسبه المنتخب السعودي بهدف فراس البريكان الوحيد، الذي سجل في آخر دقائق المواجهة، بعودة المدافع علي البليهي، والمحور عيد المولد، اللذين غابا عن تجربة لبنان.

وكان المدير الفني للأخضر أخضع لاعبي المنتخب لحصتين تدريبتين (صباحة ومسائية)، أمس، بمعسكره الحالي بمنتج سيلين بقطر.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا 2023، والتي تضم منتخبات (سلطنة عمان، قيرغيزستان، تايلاند).

ويطمح المنتخب السعودي إلى الوصول بعيدا في بطولة كأس آسيا، والمنافسة على لقب البطولة وتحقيقها للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك تحت قيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

الظهور الثالث

أما المنتخب الفلسطيني فقد خاض تجربة ماضية أمام المنتخب الأوزبكي، وخسرها بهدف في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد حمد بن خليفة بالدوحة، ويسعى مديره الفني التونسي مكرم دبوب، إلى زيادة عنصر الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، والمضي الى تطبيق جوانب تكتيكة محددة قبل أن يشارك في البطولة القارية، التي تعد الظهور الثالث للمنتخب الفلسطيني في البطولة، بعد أول مشاركة له في أستراليا 2015، ونسخة الإمارات 2019، قبل أن يظهر مجددا في الدوحة في نسخة 2023، ليكون الظهور الثالث على التوالي.

ويلعب المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخب إيران بطل آسيا 3 مرات، والإمارات، وهونغ كونغ، إذ لم يفز منتخب فلسطين بأي مباراة حتى الآن في كأس آسيا خلال مشاركتيه السابقتين.

مواجهات السعودية وفلسطين