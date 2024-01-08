إنبي يختتم تدريباته لمواجهة سيراميكا في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تدريباته على الملعب الرئيسي استعدادًا لمنافسات كأس الرابطة المصرية للموسم الجاري 2023/2024.

وشهدت تدريبات الفريق البترولي حالة من الحماس والجدية، حيث أدى اللاعبين تدريبات بدنية قوية، بجانب اللعب بالكرة.

وقام الجهاز الفني لإنبي بتقسيم اللاعبين لمجموعات من أجل التركيز على مهارة الاستلام والتسلم، والذي يعاني منها عدد من اللاعبين خلال مباريات الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي إنبي بنظيره سيراميكا كليوباترا في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب المقاولون العرب.

