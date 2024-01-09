شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 8 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق الطيران، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وانطلقت المباراة في السادسة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً مميزًا من جانب لاعبي الفريق، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 86 - 57.

كشفت تقارير صحفية سويدية أن الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي أتم إجراءات انتقاله للنادي الأهلي مساء اليوم، الاثنين، فى أكبر عملية انتقال يبرمها النادي السويدي فى تاريخه. وذكر موقع " fotbolldirekt" أن أبو علي وقع أخيرا للنادي الأهلي وتواجد مندوب من الأهلي لإتمام الصفقة، وهو أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، مشيرا إلى أن أبو علي خضع للكشف الطبي الأول بالسويدي واجتازه بنجاح. لاعب مولودية الجزائر مرشح لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير كشف مصدر عن دخول الجزائرى مسلم أناتوف، مهاجم منتخب الجزائر للناشئين ونادي مولودية الجزائر، دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية عالية. وأكد المصدر أن مسئولي النادي الأهلي تلقوا ترشيحاً من أحد وكلاء اللاعبين الجزائريين بشأن أناتوف، الحاصل على جائزة أفضل لاعب فى البطولة العربية للناشئين، والتي أقيمت في السعودية خلال العام الماضي. ديانج يُحدد مصير نيدفيد فى الأهلى خلال ميركاتو الشتاء استقرت إدارة النادي الأهلي على تأجيل البت فى العروض المحلية التى وصلت مؤخراً للتعاقد مع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري. وارتبط اسم نيدفيد بأكثر من نادٍ محلى الفترة الماضية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي يعتمد على الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية فى خط الوسط.

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