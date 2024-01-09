مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - تستمر المنافسات في بعض الدوريات الأوروبية والمحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، مع خوض المنتخبات الأفريقية مباريات ودية، ضمن استعدادات المشاركة في كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وتستكمل باقي مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة في يومها الثاني، حيث تلعب أندية زد ضد طلائع الجيش، والمقاولون العرب ضد المصري، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة المقامة خلال فترة التوقف الدولي بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء:

كأس رابطة الاندية الجولة الأولى

زد ضد طلائع الجيش الساعة 15:00 عصرا، على قناة أون تايم سبورتس 1.

المصري ضد المقاولون العرب الساعة 17:00 مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.

كأس ايطاليا.. ربع النهائي

فيورنتينا ضد بولونيا الساعة 22:00 مساء، على قناة Starz Play App.

الدوري التركي الأسبوع السادس عشر

بينديكسبور ضد أنطاليا سبور الساعة 16:00 مساء.

ألانيا سبور ضد أنقرة جوتشو الساعة 16:00 مساء.

قاسم باشا ضد اسطنبول باشاك شهير الساعة 19:00 مساء.

ريزه سبور ضد بشكتاش الساعة 19:00 مساء.

مباريات ودية منتخبات

اليابان ضد الأردن الساعة 13:00 عصرا.

بوروندي ضد الجزائر الساعة 15:00 عصرا.

زامبيا ضد الكاميرون الساعة 15:00 عصرا.

فلسطين ضد السعودية الساعة 17:30 مساءا.

