شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحدى الغيابات أمام المقاولون فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى الخامسة مساءً، صوب استاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة اللقاء المهم بين المقاولون العرب والمصري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة.

ويدخل النادي المصري مباراة اليوم مفتقداً جهود أهم لاعبيه بسبب الإصابة أو السفر خارج البلاد أو الالتحاق بالمنتخب الوطني، وأبرز الغيابات، إلياس الجلاصي، غيلاس قناوي، محمود حمادة، محمد دبش، إيزي إيميكا، وفخر الدين بن يوسف، ويسعى جهاز المصري بقيادة علي ماهر إلى تعويض الغيابات بالبدائل المناسبة.

وعلى الجانب الآخر، يفتقد المقاولون العرب خدمات مهاجمه محمود وادي بعد انضمامه لمنتخب فلسطين، ويسعى طلعت محرم مدرب الفريق، إلى استغلال البطولة في منح الفرصة لعدد من الناشئين وتحقيق الانسجام المطلوب بين لاعبي الفريق لتحسين الأوضاع في مسابقة الدوري.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.