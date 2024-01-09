شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة مع محمد عواد لحسم تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق، للاتفاق على تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، خاصة أن عقده مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولو الزمالك في استمرار عواد بين صفوف الفريق، فى ظل التزامه فى الملعب، وحاجة الفريق إليه الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ظهوره بشكل مميز فى الدوري والكونفدرالية، بعدما نجح فى الخروج بشباك نظيفة في خمس مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها مع الفريق.

ويتمسك مسئولو نادى الزمالك بتجديد عقد محمد عواد، خاصة أنه الحارس الأساسى للفريق في الوقت الحالي، ولكن ضيق الوقت بسبب ازدحام الملفات على طاولة القلعة البيضاء، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد وهى التي تسببت فى تعطيل خطوة الاجتماع مع اللاعب لتجديد عقده.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاتفاق على الرتوش النهائية لتجديد التعاقد، حيث أن هناك جلسة تم عقدها مع اللاعب خلال الفترة الماضية تم خلالها الاتفاق على التجديد لكن لم يتم التطرق إلى التفاصيل المالية فيها.