شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة مد القيد الشتوى ويعلن سداد مستحقات الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، حقيقة موافقة اتحاد الكرة على مد فترة القيد الشتوى حتى نهاية شهر فبراير المقبل طبقاً لتعليمات فيفا، بعدما كانت تقتصر على شهر يناير فقط.

وقال الدرندلى، فى تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم" احتمال مد القيد إلى شهر فبراير قد نلجأ إلى هذا الأمر".

وأضاف متحدثاً عن المستحقات: لا يوجد أى مستحقات متأخرة فى اتحاد الكرة، تم صرف جميع المستحقات بما فى ذلك مستحقات الحكام.

وواصل الدرندلى حديثه عن رئاسته لبعثة المنتخب في أمم أفريقيا: لا ننظر لمسألة رئيس البعثة كمسئولين كلنا واحد وأى فرد فينا يمثل الاتحاد، جمال علام سيأتى إلى كوت ديفوار لفترة وسيكون هو رئيس البعثة ثم سيعود، وأكمل أنا رئاسة البعثة وأتمنى أن أستمر لنهاية البطولة ونحصد اللقب.

ويخوض منتخب مصر مرانا صباحيا، اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى كوت ديفوار، حيث تصل البعثة فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت كوت ديفوار، على أن يخلد اللاعبون للنوم فور الوصول.