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ميدو: صفقة انتقال أليو ديانج إلى قطر القطري ستتم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن صفقة انتقال أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي إلى قطر القطري ستتم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية "يبدو أن كولر غير راض عن أليو ديانج، وهذا واضح من خلال مشاركات اللاعب في المباريات".
وأضاف: "قلت لكم منذ فترة وانفردت بأن نادي قطر القطري هو المهتم بالتعاقد مع أليو ديانج، وأقول لكم الآن أن صفقة انتقال أليو ديانج إلى قطر القطري ستتم".
وتابع: "صفقة انتقال أليو ديانج إلى قطري القطري في صالح الأهلي، لأنه سيحصل على عملة صعبة، وأيضًا مفيدة للاعب الذي سيحصل على راتب".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أليو ديانج من الصفقات الأجنبية الناجحة في تاريخ والنادي الأهلي في الفترة الماضية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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