شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نصف نهائى كأس مصر لكرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحددت أطراف الدور النصف نهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات، والمقرر أن تقام خلال مايو المقبل، حيث تأهل لنصف النهائى كل من الأهلى وسبورتنج وهليوبوليس والجزيرة.

وأعلن اتحاد كرة السلة مواجهات الدور النصف النهائى، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى مع هليوبوليس، والجزيرة مع سبورتنج.

وصعد الأهلى لنصف نهائى كأس مصر بعد التغلب على التأمين 98/34، فى ربع النهائى، وصعد سبورتنج بعد التغلب على سموحة 87/66، وصعد الجزيرة بالفوز على الصيد 50/63، بينما صعد هليوبوليس بالتغلب على الشمس 73/55.

وسبق أن تُوج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادى الأهلى بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة، بنتيجة 70-35، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.‏

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات "سيدات سلة الأهلي" كأس البطولة وميداليات ‏المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.‏

وكان الأهلى قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الشمس بنتيجة 83-45، في نصف النهائي.