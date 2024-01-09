شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يُرحب بتخفيض عقده الجديد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يُرحب محمد عواد بالاستمرار مع الزمالك، وتخفيض راتبه في العقد الجديد خاصة أنه يعتبر نادى الزمالك بيته وله الفضل عليه فى مسيرته الكروية .

أكد حارس الزمالك للمقربين، أن الأولوية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولا مانع من تخفيض عقده مع النادي كل ما يهمه هو التقدير فقط.

وكشف محمد عواد في وقت سابق أنه عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية، وتم التأكيد من جانبه على رغبة المجلس الحالي في استمرار الحارس ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.