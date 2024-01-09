شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يُرحب بتخفيض عقده الجديد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد حارس الزمالك للمقربين، أن الأولوية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولا مانع من تخفيض عقده مع النادي كل ما يهمه هو التقدير فقط.
وكشف محمد عواد في وقت سابق أنه عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية، وتم التأكيد من جانبه على رغبة المجلس الحالي في استمرار الحارس ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.
ويرغب مسئولو الزمالك في استمرار عواد بين صفوف الفريق، فى ظل التزامه فى الملعب، وحاجة الفريق إليه الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ظهوره بشكل مميز فى الدوري والكونفدرالية، بعدما نجح فى الخروج بشباك نظيفة في خمس مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها مع الفريق.
ويتمسك مسئولو نادى الزمالك بتجديد عقد محمد عواد، خاصة أنه الحارس الأساسى للفريق في الوقت الحالي، ولكن ضيق الوقت بسبب ازدحام الملفات على طاولة القلعة البيضاء، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد وهى التي تسببت فى تعطيل تجديد عقده.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاتفاق على الرتوش النهائية لتجديد التعاقد، حيث أن هناك جلسة تم عقدها مع اللاعب خلال الفترة الماضية تم خلالها الاتفاق على التجديد لكن لم يتم التطرق إلى التفاصيل المالية فيها.
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