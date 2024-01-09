اليوم الذكرى الثامنه لوفاة ثعلب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم ٩ يناير الذكرى الثامنه لوفاة ثعلب نادى الزمالك و الكره المصريه حماده إمام والذى توفى عن عمر يناهز ال٧٢ عاما فى هذا اليوم ٢٠١٦.

يعد الثعلب أحد العظماء التى انجبتهم الملاعب المصريه وأحد أسباب ارتفاع شعبيه نادى الزمالك في السيتنات وهو من أسره كرويه والده يحيي الحريه إمام حارس مرمي الزمالك والمنتخب ونجله الموهوب حازم إمام عضو مجلس إتحاد الكره الحالي.

ساهم مع نادي الزمالك في الفوز 3 مرات بالدوري العام المصري وكأس مصر مرتين، وشارك أيضاً دولياً مع المنتخب المصري لكرة القدم، وعمل بعد اعتزاله كمعلق رياضي.

كان أيضاً ضابط بالقوات المسلحة المصرية ووصل إلى رتبة عميد، وشارك في حرب أكتوبر عام 1973،

انضم حمادة امام إلى ناشئين الزمالك في عام 1957 ، وقد حدث ذلك حينما شاهده الكابتن على شرف وقرر ضمه للنادى، والتحق بالفريق الأول في عام 1958 ليستمر معهم حتى عام 1975، وفي تلك الفترة، فاز حمادة إمام بألقاب الدوري المصري في ثلاث مناسبات والكأس في 4 مرات، كان حمادة إمام واحد من رفقة جيل الستينيات من عمر النور وأبو رجيلة، عصام بهيج وحنفي بسطان وغيرهم قدموا أفضل النتائج في تاريخ نادي الزمالك، حيث حققوا 3 بطولات للدوري خلال فترة الستينات، كما أنه لعب دور أساسي في حصول النادي على لقب الدوري مرتين على التوالي لأول مرة موسمي 1963-1964 و1964-1965.

عاني من سوء الحظ كثيرا بسبب توقف الكرة المصري لأكثر من موسم نتيجة لهزيمة 1967.

تعتبر أشهر مباريات حمادة امام في تاريخه، تلك التي لعبها ضد وست هام يونايتد الأنجليزى في 1966 ، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الأنجليزى في ذلك الوقت ليسجل ثلاثة اهداف من أصل 5 سجلها الزمالك في ذلك الوقت .

اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديراً للكرة في الزمالك، وتدرج في العمل الإداري حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مجلس اللواء الدهشوري حرب .

عقب اعتزاله عمل معلق رياضي على التلفزيون المصري، وقام بتقديم برنامج «أهداف الأسبوع مع الثعلب» على قناة النيل للرياضية لأكثر من 10 أعوام.