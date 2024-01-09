7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

يخوض منتخب مصر مرانا صباحيا اليوم، الثلاثاء، قبل السفر إلى كوت ديفوار، حيث تصل البعثة فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت كوت ديفوار، على أن يخلد اللاعبون للنوم فور الوصول.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة مد القيد الشتوى ويعلن سداد مستحقات الحكام

كشف خالد الدرندلى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، حقيقة موافقة اتحاد الكرة على مد فترة القيد الشتوى حتى نهاية شهر فبراير المقبل طبقاً لتعليمات فيفا، بعدما كانت تقتصر على شهر يناير فقط.

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على زيارة معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل السفر فى الثالثة عصر اليوم إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التى تنطلق 13 يناير الجارى.

الزمالك يعقد جلسة مع محمد عواد لحسم تجديد عقده

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق، للاتفاق على تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، خاصة أن عقده مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى.