معاناة ليفربول تتواصل بإصابة نجمه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء إصابة ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، حيث يعاني من تمزق في الرباط الجانبي للركبة.

ويعد أرنولد صاحب الـ25 عاما أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث يعتمد عليه بشدة كسلاح هجومي مميز، فضلا عن قدرته على لعب الكرات الثابتة ببراعة شديدة.

وقال رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي: "أرنولد تعرض لهذه الإصابة خلال الانتصار على أرسنال، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي".

وعن مدة غياب اللاعب، أوضح ليفربول: "اللاعب سيغيب عن الفريق لبضعة أسابيع، حيث سيخضع لعدة جلسات تأهيلية وفترة راحة من أجل العودة بشكل أقوى".

وأفادت تقارير بريطانية إلى أن اللاعب سيغيب عن 4 مباريات بشكل مبدئي خلال الفترة القادمة، والبداية ستكون بالغياب عن مباراة فولهام، المقرر إقامتها مساء الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، فضلا عن مباراة بورنموث، مساء يوم الأحد المُقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سيغيب أرنولد عن مباراة فولهام في إياب كأس الرابطة، بالإضافة إلى مباراة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد المتأهل من نوريتش سيتي وبريستول روفرز.

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