نجم ريال مدريد يكشف المركز الذي يفضله في الملعب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، المراكز التي يُجيدها في الملعب، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

وتحدث فالفيردي في تصريحات صحفية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث قال: "أتمتع بمزيد من الأدوات التي أمتلكها للعب في مراكز مختلفة على أرض الملعب، يجب أن أكون سعيدًا بهذا المركز الذي ألعب فيه الآن، لذلك لابد أن أكون على استعداد لفعل أي شيء".

وأكمل: "استطيع المساهمة بشكل فعال في الهجوم عندما ألعب كجناح، لكن هذا المركز هو المكان الذي أستمتع فيه أكثر، إنه المركز الذي يسليني كثيرًا وأستمتع به في كل مباراة".

الجدير بالذكر أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نجح في توظيف فالفيردي في العديد من المراكز داخل الملعب، فقام بتوظيفه في وسط الملعب المدافع، وأيضًا الوسط المهاجم، بجانب الجناح الأيمن والظهير.