انشيلوتي يطالب لاعبي الميرنجي بحتمية الفوز في ديربي مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد لاعبي فريقه بالتحسن كثيرا عن أدائهم في اخر مواجهة ديربي أمام اتلتيكو مدريد وذلك قبل ساعات قليلة من المواجهة الصعبة بين الفريقين ضمن مباريات كاس السوبر الاسبانية مساء الأربعاء.

وكان ريال مدريد قد سقط في اخر مباريات الديربي امام اتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الواندا ميتروبوليتانو الخاص بفريق اتلتيكو مدريد و كانت هذه المباراة هي المباراة الأخيرة التي يدخل فيها مرمى ريال مدريد اكثر من هدف على المستوى النخلي كما لم يتلقى الفريق الملكي اكثر من هدف في اي مباراة من بعد تلك المباراة محليا كما دخل مرماه خمسة اهداف فقط في ١٤ مباراة خاضها وكانت الهزيمة الأخيرة لريال مدريد في الدوري الأسباني .

وكشف انشيلوتي في تصريحات صحفية ان تلك الهزيمة دعت الجهاز الفني لعمل الكثير من التعديلات في هيكل الفريق الدفاعي و سيكون على الفريق إعادة اختبار تلك التعديلات امام الروخي بلانكوس مجددا في كأس السوبر .

وقال انشيلوتي : لقد تسببت تلك المباراة في الكثير من الخسائر داخل الفريق وعلينا أن نكون أقوى في مواجهة الغد امام منافس عنيد مثل اتلتيكو مدريد .

وشدد انشيلوتي على أن عودة النجمين ادواردو كامافينجا و تشاوميني تمنح الفريق الملكي المزيد من القوة في وسط الملعب لكن هذا لا يعني ان الثنائي ضمنا مكانا في التشكيلة الأساسية حيث عليهما منافسة كل من من لوكل مودريتش و سايبايوس و فريدريكو فالفيردي و توني كروس .