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فالفيردي عن تدخله العنيف على موراتا: "لو تكرر الموقف سأفعلها مجددًا"

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ياسر رشاد - القاهرة - استرجع فيديريكو فالفيردي، لاعب ، ذكريات تدخله العنيف في الدقائق الأخيرة من مباراة الملكي أمام أتلتيكو مدريد، على المهاجم الإسباني في 2020.

وأكد فالفيردي أنه لا يتذكر أحداث المباراة، مشيرًا إلى أن تحقيق اللقب اَنذاك يعد الأهم بالنسبة للاعب وسط ريال مدريد.

تصريحات فالفيردي

علق فالفيردي على تدخله العنيف على موراتا، فقال: "لم أعد أتذكر هذه المباراة، لكن تحقيق كأس السوبر يعد الأهم بالنسبة لي، ولذلك يعد شيئًا رائعًا".

وتابع: "بالتأكيد كانت المباراة مميزة للغاية، كما أرغب في الفوز بلقب آخر، لأن هذا الشعار يتطلب منك مواصلة الفوز بالألقاب".

بينما علق على تكرار الموقف في مباراة الغد، حال سمحت الظروف، فقال:"في حالة تكرر ذلك مرة أخرى، بالتأكيد سأفعل ذلك مرة أخرى، وذلك من أجل الفريق، من أجل قيمي، بالنسبة للفريق عليك دائمًا ترك كل شيء".

وأشار فالفيردي إلى أن الأفضل اللعب على لقب آخر ونستمتع بريال مدريد، لدينا أشخاص يفكرون بشكل مختلف، كما أنهم يعتقدون أن كأس السوبر يجب أن يُلعب في إسبانيا.

 وشدد على أن لعب البطولة في إسبانيا أو في بلد اَخر لا يهم، لكن لابد من أن نحقق السعادة ونجلبها من أجل جماهيرنا، علينا أن نلعب كأس السوبر في بأكبر قدر من الاحترام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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