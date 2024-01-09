السوبر الإسباني يشعل أجواء الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف ملعب الأول بارك، مساء اليوم، لقاء ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات السوبر الإسباني الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار والوصول إلى نهائي البطولة، والمنافسة على تحقيق اللقب والتتويج به.

ويأتي ريال مدريد لهذه البطولة وهو في مستوى مميز، جعله يعتلي صدارة الدوري الإسباني، ويرغب بقوة في العودة من الرياض بكأس البطولة، ويستمر في إسعاد جماهيره والرجوع إلى منافسات الدوري بروح معنوية عالية، للاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب، وسط مضايقة من جيرونا.

ويبحث الملكي خلال هذه البطولة تحقيق لقبه الـ13، وفي حال توج باللقب سيكون الثالث لريال مدريد على الأراضي السعودية، بعد عامي2019 و2021، وكان قد خسر لقب العام الماضي أمام برشلونة على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

على الطرف الآخر، يسعى أتلتيكو مدريد إلى هزيمة نده التقليدي في العاصمة الإسبانية مدريد، والعبور للنهائي والمنافسة على لقب البطولة، والذي يحمل لقبها مرتين كانت في عامي 1985 و2014، ولم يستطع بعد ذلك التتويج بها، وكان قريبا من لقبه الثالث عام 2019، عندما واجه ريال مدريد في نهائي البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ولكنه خسر في نهاية المطاف بركلات الترجيح في النهائي.

برشلونة وأوساسونا

في المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي، يواجه مساء غد (الخميس) حامل اللقب برشلونة فريق أوساسونا، ويبحث خلال هذا اللقاء تحقيق الانتصار والوصول إلى نهائي البطولة، ويسعى الفريق الكتالوني بكل قوة للعودة من الرياض بلقب البطولة، لتكون عودة للفريق الذي يمر بمرحلة غير مستقرة نتائجيا على مستوى الدوري الإسباني، إذ يبتعد عن الصدارة بفارق 7 نقاط، ويأمل المدرب تشافي ولاعبوه أن تكون بطولة السوبر عربونا لإسعاد الجماهير الغاضبة من الفريق ومستوياته الأخيرة المتذبذبة.

ويعد برشلونة هو الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإسباني، وذلك بتحقيقه 14 مرة، كان آخرها الموسم الماضي، وهي المرة الوحيدة التي توج فيها الفريق بلقب السوبر على الأراضي السعودية، في مشاركاته الـ3 الماضية.

وعلى الطرف الآخر، يصل أوساسونا إلى هذه المواجهة بحثا عن انتصار كبير أمام برشلونة، والوصول لنهائي البطولة، والسعي إلى المنافسة على اللقب والتتويج بالبطولة، للمرة الأولى في تاريخه.

بطولات السوبر الإسباني على أرض المملكة

عام 2019: أقيمت البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

نصف النهائي

- ريال مدريد 3-1 فالنسيا

- برشلونة 2-3 أتلتيكو مدريد

النهائي

- ريال مدريد 0-0 أتلتيكو مدريد

- توج ريال مدريد بالبطولة بركلات الترجيح

عام 2021: أقيمت البطولة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض

نصف النهائي

- برشلونة 2-3 ريال مدريد

- أتلتيكو مدريد 1-2 أتلتيكو بلباو

النهائي

- ريال مدريد 2-0 أتلتيكو بلباو

عام 2022

نصف النهائي

- ريال مدريد 1-1 فالنسيا

- تأهل ريال مدريد بعد فوزه بركلات الترجيح

- برشلونة 2-2 ريال بيتيس

- تأهل برشلونة بعد فوزه بركلات الترجيح

النهائي

- برشلونة 3-1 ريال مدريد

عام 2023: تقام البطولة على ملعب الأول بارك

نصف النهائي

- اليوم: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

- غدا: برشلونة وأوساسونا

سجل الأبطال للسوبر الإسباني

- برشلونة: 14 لقبا

- ريال مدريد: 12 لقبا

- أتلتيكو بلباو، ديبورتيفو لاكورونيا: 3 ألقاب

- أتلتيكو مدريد: لقبان

- فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، ريال سوسيداد: لقب وحيد

