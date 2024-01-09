شكرا لقرائتكم خبر الجواد بوتان يحقق كأس فروسية نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمَ ميدان فروسية نجران أمس، حفل سباقه الـ14 للموسم الحالي، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.

وتكون السباق من أربعة أشواط، ومسافتها 1600 م، خصص الشوط الأول لخيل الإنتاج «مبتدئة»، وحصل على المركز الأول الجواد «كاتم» للمالك علي آل زمانان، وخصص الشوط الثاني مفتوح أفراس +4 إنتاج، وحققت المركز الأول الفرس «زهرة تشرين» للمالك صالح أحمد آل حيدر، فيما خصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج 2020، «مفتوح»، وحصد الجواد «وشاح النصر» للمالك مانع آل زمانان المركز الأول، والشوط الرابع «الكأس» لخيل الإنتاج +4 «مفتوح»، وحقق المركز الأول الجواد «بوتان» للمالك علي آل زمانان.

كما خصص شوط للخيل العربية، ومسافته 1600 م، وحصل على المركز الأول فيه الجواد «المندلي» لمالكه مانع آل زمانان.