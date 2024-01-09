هندرسون لا يرغب في الاستمرار مع الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور 6 أشهر فقط من انتقاله إلى دوري روشن، يخطط جوردان هندرسون لاعب وسط فريق الاتفاق السعودي، لعدم الاستمرار مع فريقه، حيث يبحث الدولي الإنجليزي عن العودة مجددا إلى أوروبا، في انتقالات يناير.

وانضم هندرسون إلى الاتفاق في يوليوالماضي، قادما من ليفربول مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، ووقع النجم الإنجليزي على عقد مدته عامان ونصف العام، ينتهي في يونيو2026.

ولم يتأقلم النجم الإنجليزي -صاحب الـ81 مباراة دولية- على العيش في السعودية بعد، لذلك يرغب في الرحيل، ويعتقد أن المناخ في السعودية سبب وراء رغبته في الرحيل، والعودة إلى أوروبا من جديد.

وقالت إذاعة «talkSPORT» البريطانية -في تقرير لها- «إن هندرسون عرض نفسه على بايرن ميونخ، في ظل سعيه للرحيل عن الاتفاق».

وأشارت الإذاعة إلى أن وكيل أعمال النجم الإنجليزي عرض خدماته أيضا على باير ليفركوزن، وعدد من أندية الدوري الإنجليزي، إلى جانب يوفنتوس الإيطالي.

وسيواجه البالغ من العمر 33 عاما معضلة للعودة إلى أوروبا من جديد في انتقالات يناير، خاصة وأن إدارة فارس الدهناء لا تريد بيعه، بينما إعارته ستكون صعبة على معظم الأندية بسبب أجره المرتفع.

وسيتعين أيضا على هندرسون دفع مبلغ مالي كبير، إذا قرر نجم الوسط الإنجليزي الرحيل خلال أول عامين من عقده، إذ سيحتاج إلى دفع 7 ملايين جنيه إسترليني.