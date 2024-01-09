الإيقاف يحرم روما من موروينو في القمة أمام ميلان

تأكد غياب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما عن مباراة الفريق القادمة أمام ميلان في الدوري الإيطالي.

ينتظر روما بقيادة مورينيو مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيرة ميلان ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

بحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت ميدياست” الإيطالية فإن القاضي الرياضي قرر إيقاف مورينيو لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة روما أمام أتالانتا بالجولة الماضية من الكالتشيو.

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كما قرر القاضي إيقاف داركو لازوفيتش لاعب هيلاس فيرونا لمباراتين، بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة إنتر ميلان.

بينما سيغيب عن يوفنتوس الثنائي فيديريكو جاتي ووستون ماكيني في اللقاء المقبل أمام ساسولو للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد روما في الوقت الحالي لمواجهة حاسمة اخرى أمام لاتسيو غداً الأربعاء في ديربي العاصمة بربع نهائي كأس إيطاليا.