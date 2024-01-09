شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط أعمار منتخبات كأس أمم أفريقيا 2023.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب مصر إحصائية الأكبر سنًا من حيث معدل الأعمار، وفقًا لموقع " sportsworldghana"، في أمم أفريقيا، حيث وصل معدل أعمار لاعبي الفراعنة وفقًا للقائمة المستدعاة للبطولة إلى 28.85 عامًا تقريبًا، وهو الأعلى بين المنتخبات الـ 24 المشاركة في منافسات "الكان".

ويأتي محمد الشناوي أحد قادة منتخب مصر، كأكبر اللاعبين سنًا في قائمة الفراعنة بعمر 35 عامًا، ويعاني المنتخب الوطني من ارتفاع معدل أعمار لاعبيه حسب تصريحات المدرب روي فيتوريا، خاصة في مركز حراسة المرمى.

وجاء متوسط أعمار منتخبات كأس أمم أفريقيا 2023

مصر — 28.85 سنة

الرأس الأخضر – 28.1 سنة

ناميبيا – 27.57 سنة

جنوب أفريقيا – 27.52 سنة

موزمبيق – 27.49 سنة

تونس – 27.41 سنة

الجزائر – 27.35 سنة

الكونغو الديمقراطية – 27.29 سنة

السنغال – 26.93 سنة

كوت ديفوار – 26.74 سنة

أنجولا – 26.6 سنة

المغرب – 26.59 سنة

نيجيريا – 26.52 سنة

غانا – 26.41 سنة

موريتانيا – 26.37 سنة

غينيا – 26.24 سنة

جامبيا – 26.17 سنة

زامبيا — 26 عامًا

مالي – 25.85 سنة

بوركينا فاسو – 25.07 سنة

الكاميرون — 25.04 سنة

غينيا بيساو – 25.04 سنة

غينيا الاستوائية – 24.7 سنة

تنزانيا – 24.64 سنة

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.