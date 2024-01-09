شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يصل القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي القاهرة منذ قليل تمهيدا للانضمام للنادي الأهلي. ويخضع وسام أبو علي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، بعدما اجتاز الكشف الطبي الذى خضع له في السويد.

ووصل وسام رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، الذي أعلن في قناة الأهلي أمس أن اللاعب وقع للقلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يعلن الاهلي التعاقد رسمياً مع وسام أبو علي حال اجتياز الكشف الطبي بالقاهرة بعدما وقع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، مقابل مليوني يورو لنادي سيريس السويدي يتم تسديدها على أربعة أقساط خلال عامين.