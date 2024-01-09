بشري سارة لجماهير الزمالك قبل بطولة الوحدة بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الشركة المنظمه لبطولة الوحدة الودية الدولي التي يشارك بها فريق الزمالك، والمقرر اقاماتها بالامارات العربية المتحدة، توفير «باصات » لنقل جماهير نادي الزمالك، من جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة للبطولة، إلى ستاد ال نهيان في أبوظبي .

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وتبداء مباريات نادي الزمالك يوم ٢٠ يناير

بمباراة الزمالك والوحده الإماراتي

وكانت الشركة المنظمة عقدت اجتماع خلال الأيام الماضية مع رابطة مشجعين الزمالك، من أجل مناقشة اقتراحاتهم وتصوراتهم لتسهيل حضور جماهير الزمالك العريق في الإمارات لبطولة ابوظبي الودية.