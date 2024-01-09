محمد صلاح: حققت حلمي في الدوري الإنجليزي.. وأفخر بأرقامي القياسية

أعرب الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن سعادته وفخره باللعب في الدوري الإنجليزي، وتحقيقه للأرقام القياسية وتحطيمه رقم الأسطورة الإيفوارية دروجبا.

وقال محمد صلاح في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”:” لقد كنت أحلم دائمًا أن ألعب في الدوري الإنجليزي، ووضعت كامل تركيزي من أجل تحقيق هذا الحلم “.

وأضاف الفرعون المصري:” أشعر بالفخر كوني أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي وكسر رقم ديديه دروجبا “.

واختتم محمد صلاح تصريحاته:”كسر رقم دروجبا يجعلني فخور أكثر وأكثر، لأنه كان لاعبًا رائعًا كما أنه كان مهاجمًا وأنا جناح مما يجعل الأمر أصعب علي.. كسر هذا الرقم القياسي جاء بالعمل الجاد والتركيز المستمر، والآن أنا أرغب في توسيع الفارق مع الباقيين كأكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف”.

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ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.