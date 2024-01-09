قبل انطلاق أمم أفريقيا.. نجم الدوري الألماني يثير القلق في منتخب غينيا

يقود سيرهو جيراسي، هداف فريق شتوتجارت الألماني، آمال منتخب غينيا، الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2023، التي تنطلق خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وقال كابا دياوارا، مدرب منتخب غينيا، في تصريحات صحفية إن مهاجم شتوتجارت، الذي سجل 17 هدفاً في الدوري الألماني هذا الموسم ويتأخر فقط عن هاري كين في قائمة هدافي المسابقة، مشاركته في افتتاح البطولة في محل شك، بعد خروجه مصابًا في المباراة الودية أمام نيجيريا التي أقيمت في الإمارات الإثنين الماضي.

طالع أيضًا: تعليق حاسم من نجم ريال مدريد على الانتقال لـ الدوري السعودي

وتابع المدرب: «لقد خرج من الملعب لتجنب أي مخاطر. لا نعرف مدى خطورة الأمر الآن، لكنه لا يبدو خطيراً للغاية. أتمنى ألا يكون الأمر خطيراً».

وغادر اللاعب البالغ عمره 27 عاماً الملعب في الدقيقة 27 من المباراة التي فازت فيها غينيا 2-0 على نيجيريا في مباراة ودية دولية.

وتفتتح غينيا مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهة الكاميرون في ياموسوكرو يوم الإثنين المقبل.